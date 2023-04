Modica, bagno di folla per Monisteri: sul palco i suoi 96 candidati e lei si emoziona

Ferma e decisa mentre illustra il suo programma elettorale, Maria Monisteri, Candidata a sindaca di Modica con il sostegno di tre civiche e della Democrazia cristiana, cede all'emozione soltanto alla fine. Dopo avere ribattuto colpo su colpo alle domande dell'intervistatore. Chiama sul palco i 96 candidati che corrono per la sua elezione nel gradino più alto di palazzo San Domenico. Gli occhi le diventano lucidi e vuole al suo fianco il primo cittadino uscente, Ignazio Abbate, oggi deputato di punta all'Assemblea regionale della Dc, mentre è circondata da una platea entusiasta.

Ed è proprio Abbate ad aprire la convention di Maria Monisteri.

Al Giardino della Contea c'è un bagno di folla ed i posti a sedere nel grande salone non sono sufficienti. Anche il parcheggio si intasa per una folla prevedibile. Abbate lancia l'assist alla candidata sindaca che con autorevolezza illustra il suo programma, frutto anche dell'ascolto dei candidati delle sue liste. Monisteri ripercorre la sua vita, di essersi. dedicata alla famiglia, al marito ai figli, a"desso che sono più grandi, ovvero autonomi", la sua dedizione è per la città di Modica che ama". La città dei Conti con un territorio immenso, deve pure essere una comunità che include. Monisteri ricorda di essere stata al fianco delle fasce più deboli e che guarda alla tutela della salute come una delle priorità. Intende valorizzare i centri diurni, istituire gli ambulatori sociali con visite specialiste gratuite per le fasce meno abbienti. "Modica dovrà essere una città ambiziosa ed allo stesso tempo responsabile - ha detto la candidata - ed occorre dare priorità e massimo impegno alla gestione economica -finanziaria dell'Ente fino ad arrivare al risanamento dei conti previsto per la fine del 2027. Maria Monisteri vuole una città eco sostenibile con mezzi che non inquinano, fatta di percorsi pedonali, piste ciclabili e servizi navetta. Non dimentica neppure le periferie con la ristrutturazione del ponte di via Pulino nel quartiere Dente, la riqualificazione delle frazioni di Maganuco e Marina di Modica e dei relativi parcheggi. Parla anche di favorire lo sport e racconta la sua esperienza nel mondo della sherma. E nel finale cita tra le persone che l'hanno sempre incoraggiata, il maestro Giorgio Scarso. La strada di 'Prendiamoci cura di Modica', 'Siamo Modica' Dc e 'Modica al Centro' è già segnata. Nessuna rivoluzione, ma la continuità dell'azione politico - amministrativa cominciata da Ignazio Abbate nel 2007. Vincente negli ultimi 10 anni.