Palermo, furto di gasolio in un deposito della Rap

Furto di carburante all'interno del Centro Comunale di Raccolta "Nicoletti" della Rap di Palermo. La scoperta stamani all'apertura. Ritrovati quattro bidoni in plastica con accanto dei tubi di gomma, usati presumibilmente per asportare il carburante dal serbatoio di un compattatore che si trovava all'interno del centro. Uno dei quattro bidoni era in parte pieno di gasolio. L'Azienda ha denunciato la vicenda ai carabinieri.

"La RAP ha previsto, anche per questo CCR, l'impianto di videosorveglianza e siamo in attesa dell'allaccio della fornitura elettrica da parte del gestore - dice il presidente della RAP

Giuseppe Todaro -. Fortunatamente non essendoci state altre manomissioni, stamattina il CCR Nicoletti è stato regolarmente aperto al pubblico. Gli autori del reato, forse 'disturbati' da qualche pattuglia delle forze dell'ordine, hanno verosimilmente preferito abbandonare la refurtiva sui luoghi e darsi alla fuga".