Gasparri addolorato per Burgaretta: visitai la sua collezione di Presepi ad Avola

E' morto il senatore Sebastiano Burgaretta. Ne dà notizia il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Ho appreso con dolore della scomparsa dell'amico e collega Sebastiano Burgaretta - dice Gasparri -. L'ho sentito nei giorni scorsi, sempre attento ai temi della politica e alla tutela del territorio. Ha fatto parte del gruppo del Pdl e ho avuto modo di essergli accanto nella sua Avola, e anche di visitare la sua meravigliosa collezione di presepi. Politico attento alle realtà locali anche nel Parlamento ha saputo portare l'esperienza di un uomo saggio ed equilibrato. Mi stringo ai familiari ed a tutta la comunità di Avola, addolorato come loro per la sua scomparsa, avrò modo di ricordarlo quando sarò in Sicilia nei prossimi giorni".