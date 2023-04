Modica, stagione musicale estiva a Marina con grandi nomi: Stefano Bollani il 4 agosto e Mario Biondi l'11

In arrivo una stagione estiva piena di sorprese l'edizione 2023 di “InTeatroAperto". Tra i dettagli fino ad ora trapelati, due prestigiosi nomi, due artisti eccezionali: Stefano Bollani e del suo “Piano Solo” e di Mario Biondi e del suo nuovo live tour "Crooning Soon".

Stefano Bollani, poliedrico pianista che sconfessa i generi musicali, rende omaggio all'arte della improvvisazione e propone ogni volta un concerto unico e indescrivibile. Il suo one man show è in programma venerdì 4 agosto all'Auditorium “Nannino Ragusa” di Marina di Modica. Un altro apprezzatissimo artista calcherà il palco dell'Auditorium di Marina di Modica: Mario Biondi, con la sua inconfondibile voce, farà tappa con il suo live tour giorno 11 agosto. Il concerto sarà occasione per ascoltare, in un'atmosfera calda e intima, in perfetto stile crooning, i suoi successi più noti e conoscere in anteprima alcuni brani che saranno inseriti nel nuovo album che uscirà in autunno. Ad accompagnarlo la sua band storica composta da sei elementi, piano/tastiere – basso/contrabbasso – batteria – percussioni/chitarra/flauto – tromba – sax. Martedì 2 maggio alle ore 16 saranno aperte le vendite dei biglietti al botteghino e sarà possibile acquistare online sul circuito ciaotickets.