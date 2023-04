Licata, trovato con 3 panetti di hashish: obbligo di dimora

Un 48enne di Licata (Ag) è stato arrestato perché trovato in possesso, nonostante fossero nascosti in un magazzino, di 3 panetti di hashish, di una busta con 215 grammi di marijuana, di cocaina e strumenti per il confezionamento della droga. Ne corso dell'inchiesta sono state anche denunciate 4 persone fra cui una coppia che ha cercato di sbarazzarsi dello stupefacente buttandolo dal balcone. Per tutti l'accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto del 4 8enne, inizialmente posto ai domiciliari, ed ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora, con la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio dalle 19 alle 7.