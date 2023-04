Asp di Palermo, record di adesioni a Cinisi all'Open day

Il progetto della sanità di prossimità dell'Asp di Palermo "riempie" un'altra piazza della provincia. Così come avviene settimanalmente in ogni comune in cui fanno tappa i camper della prevenzione dell'Azienda sanitaria del capoluogo, anche a Cinisi la gente è accorsa in massa per aderire ad esami e screening gratuiti dell'Open Day itinerante, organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sono state complessivamente 376 le prestazioni assicurate in 7 ore di lavoro in piazza Vittorio Emanuele Orlando dove gli operatori dell'Asp ha montato il "villaggio della salute". Sono arrivati da tutto il comprensorio per la prevenzione cardiologica (oltre 150 prestazioni), per gli screening oncologici (64 esami) e per quello visivo pediatrico (46 visite). In continua crescita anche l'adesione allo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (30), così come hanno lavorato a pieno ritmo l'ambulatorio mobile vaccinale(anche per somministrazioni anti covid domiciliari) e lo sportello amministrativo per il rilascio, soprattutto, di certificati di esenzione ticket per reddito. Dopo un intenso mese di aprile, il calendario dell'Open Day itinerante dell'Asp di Palermo è fitto anche a maggio con le prime tappe domenica 7 ad Altofonte (Piazza Falcone e Borsellino) e martedì 9 a Castelbuono (Piazza San Francesco). Tutti gli esami sono gratuiti e con accesso diretto.