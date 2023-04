Ospedale di Lentini si illumina di rosa nel mese della prevenzione

L’ospedale di Lentini dedica il mese di maggio alla prevenzione in rosa con il coinvolgimento delle Unità operative di Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Brest Unit e Screening Oncologico con consulenze mediche e screening personalizzati a favore delle donne nelle rispettive aree specialistiche.

La manifestazione, dal titolo: “Mese Rosa, la Prevenzione è la migliore amica di ogni donna”, avrà inizio con la presentazione nella sala conferenze dell’ospedale di Lentini martedì 2 maggio 2023 alle ore 11 alla presenza del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, del direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia e del direttore medico di presidio Antonino Micale nonché del vice direttore medico di presidio dell’ospedale di Lentini Andrea Conti che ne ha curato l’organizzazione.

Per tutto il mese di maggio la facciata della struttura ospedaliera sarà illuminata di rosa.

Ad illustrare il programma saranno il direttore della Brest Unit Giovanni Trombatore, il direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia Francesco Cannone, la responsabile del reparto di Oftalmologia Rosalia Sorce e la responsabile del Centro screening aziendale Sabina Malignaggi.

L’Ospedale aprirà i propri ambulatori in giorni della settimana dedicati a percorsi riservati in aggiunta alle visite già regolarmente programmate nelle seguenti aree: screening del tumore al seno, screening del tumore del colon retto alle donne in menopausa e screening del tumore della cervice uterina, consulenze sul rischio oftalmologico per la prevenzione dell’occhio secco e del glaucoma in donne tra 45 e 65 anni, consulenza senologica e consulenze sull’endometriosi e dolore pelvico.

Gli ambulatori saranno accessibili con appuntamento telefonico nelle seguenti giornate:

Breast Unit, Ginecologia e Ostetricia e Screening nelle giornate del 2, 11, 16 e 25 maggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 al Numero 095 909178;

Oculistica: per la prevenzione dell’occhio secco in donne tra i 45 e 65 anni, tutti i lunedì e mercoledì del mese dalle ore 14:30 alle ore 15:30; visite per la prevenzione del glaucoma in donne di età compresa tra i 45 e 65 anni tutti i martedì e mercoledì del mese dalle ore 14,30 alle ore 15,30. Per le prenotazioni e informazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14 al 095 909150.

Le donne rientranti nelle fasce di screening (25-64 anni per le patologie ginecologiche, 50-69 anni per le malattie della mammella e del colon retto) potranno accedere mediante semplice prenotazione telefonica.

Le prestazioni sono gratuite solo per chi rientra nei target screening mentre le donne non rientranti in tali fasce potranno accedere al programma di MAGGIO IN ROSA PER LA PREVENZIONE sempre previa prenotazione telefonica ed esibendo richiesta del medico di medicina generale che verrà vidimata e regolarizzata lo stesso giorno della visita clinica.

Si ringrazia il Liceo Artistico P.L. Nervi di Lentini che ha collaborato alla realizzazione grafica della brochure di presentazione della manifestazione.