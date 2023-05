Il Primo Maggio ad Acate nel nome di Daouda Diane scomparso da luglio 2022

Sfruttamento e violenze, morti sui luoghi di lavoro, fuga dalla fame e dalle guerre. Il Primo Maggio ad Acate è nel nome di Daouda Diane, il lavoratore Ivoriano scomparso dal luglio dell'anno scorso. "Qui il lavoro è morte". Così ripeteva Daouda Diane nel suo video messaggio inviato ai suoi familiari prima di sparire per sempre. Era il 2 luglio 2022 e Daouda si trovava ad Acate dentro l’azienda SGV Calcestruzzi, l’ultimo luogo dal quale si sono poi perse le sue tracce.

La Cgil insieme a Libera ha voluto quest’anno organizzare e dedicare il 1° maggio agli ultimi lanciando la parola d’ordine “dignità” con lo slogan “Senza dignità non è lavoro”. L’appello è stato raccolto da Bruno Giordano magistrato di Cassazione, Giovanni Mininni segretario generale della Flai Cgil, e da Don Luigi Ciotti e l’adesione all’iniziativa di CARITAS, EMERGENCY, LEGAMBIENTE, MEDITERRANEA SAVING HUMANS, MH-CASA DELLE CULTURE SCICLI, ANPI , GENERAZIONE ZERO, GLS, AGESCI, AZIONE CATTOLICA, CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI DIOCESI RAGUSA, AUSER, CENTRO PIO LA TORRE, ARCI, AMNESTY, AGEDO, WE CARE, UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO DIOCESI RAGUSA.

Ripartiamo da Acate insieme alle cittadine e ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori di tutte le categorie per rilanciare la necessità di una riunificazione di tutto il mondo del lavoro per tornare a lottare affinché il lavoro diventi strumento di vita e di affermazione della felicità delle persone