Tutto lo stile di un occhiale Ray-Ban con un tocco personale

Gli occhiali Ray-Ban sono, da sempre, sinonimo di stile e appeal. L’azienda statunitense, di proprietà dell’italiana Luxottica, che li produce, è nata nel 1937 e, in tutti questi decenni, ha creato occhiali scelti da VIP di ogni tipo.

Cura dell'estetica, grazie ad una linea riconoscibile ma sempre in grado di seguire, e a volte, di anticipare le mode del momento, e altissima qualità delle lenti scelte sono gli ingredienti che contribuiscono a confermare i Ray-Ban tra gli occhiali di lusso più apprezzati.

Impossibile non trovare il Ray-Ban perfetto per sé. Tutti i modelli sono accattivanti e capaci di rispecchiare la personalità e valorizzare la forma del viso di ogni uomo. Molto importante è anche adattare l'occhiale all'occasione e, dunque, un uomo potrebbe aver bisogno di più modelli, da scegliere di volta in volta.

Il marchio è, dunque, una garanzia, ma anche il negozio a cui ci si affida per l'acquisto ha la propria importanza, soprattutto se non si tratta di uno shop fisico. L’e-commerce di VistaExpert è una certezza se si vogliono acquistare occhiali da sole Ray-ban online. Questo brand, infatti, sta ormai diventando un punto di riferimento online del settore degli occhiali da sole delle marche più famose e nei modelli più glamour. In particolare, la linea Ray-Ban, caratterizzata dallo stile intramontabile, risulta molto assortita e consente di trovare modelli, montature e colori per tutti i gusti a prezzi scontati.

Come scegliere, allora, in questa vastissima gamma di occhiali di qualità? Se si ama il fascino iconico degli occhiali Ray-Ban, il modello Round Metal RB3447, dotato di montatura metallica a forma rotonda e di lenti in cristallo, è davvero una scelta azzeccata. Per chi adora sentirsi un pilota americano, i modelli della linea Ray-Ban Aviator Classic sono un evergreen senza tempo che, fin dal 1937 aggiungono stile anche agli uomini affascinanti, mentre gli occhiali della linea Classic Wayfarer donano un aspetto più informale, meno sontuoso, ma sempre di grandissima classe.

I modelli della linea Clubmaster Classic, invece, sono un vero simbolo degli anni Cinquanta e restano sul mercato tutt'oggi, disponibili con montatura color nero o marrone e lenti in cristallo verde. Più moderni e, se vogliamo, con un tocco leggermente più femminile, i modelli della linea Meteor Classic rendono eterni i mitici anni Sessanta e, infine, la linea Bill, rivisitazione in acetato degli Aviator, nata negli anni Ottanta, sono ancora molto in voga nonostante i decenni sulle spalle.