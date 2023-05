Appartamento in fiamme a Mascalucia, morta una donna

Una donna è morta per un incendio scoppiato la scorsa notte a Mascalucia. Agata Nicotra, 73 anni, è rimasta intrappolata nel fuoco ed è stata trovata cadavere nel suo appartamento. Le fiamme si sono sviluppate al terzo piano di una palazzina in via Verdi. A fare scattare l'allarme sono stati gli inquilini del piano superiore che si sono accorti che la casa di Agata Nicotra stava andando a fuoco. La vittima, seconda una prima ricostruzione dei pompieri, sarebbe morta intossicata dal fumo. Sul posto anche i carabinieri di Mascalucia che hanno avviato indagini.