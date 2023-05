Rapina la scorsa notte ad un passante a Palermo. Un giovane lo ha bloccato in via Roma e minacciandolo gli ha portato via il cellulare e i soldi che aveva in tasca. Il rapinatore è fuggito poco dopo. La vittima ha chiamato gli agenti di polizia che hanno raccolto la testimonianza e acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona per tentare di risalire all'autore del colpo.