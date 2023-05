Insegnante in pensione muore a Mascalucia nel rogo della sua casa

Tragico rogo la notte scorsa in via Verdi a Mascalucia, in provincia di Catania: una insegnante in pensione, Agata Nicotra, 73 anni, è morta nel rogo della propria abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver forzato la porta sono entrati nell'appartamento e hanno trovato la donna priva di vita a terra. Secondo la ricostruzione l'ex insegnante, che al momento della tragedia si trovava da sola in casa, sarebbe morta per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo. Le fiamme sarebbero partite da un locale adibito a lavanderia. Secondo i pompieri che hanno effettuato i rilievi, la vittima avrebbe avuto tutto il tempo necessario per potere abbandonare l'appartamento che era in fiamme, ma è però rimasta intrappolata tra il fuoco. Nella palazzina di 3 piani di Mascalucia sono in corso verifiche statiche.