Assunzioni all'aeroporto, Sac replica a Barbagallo del Pd

La Sac, societa' di gestione dell'aeroporto di Catania respinge quanto dichiarato dall'onorevole Antony Barbagallo, segretario regionale del Pd, in relazione alle assunzioni, o meglio alla procedura di ricerca deI personale avviata dalla Sac per implementare il bacino da cui attingere in caso di necessita'. "Questa amministrazione - si legge in una nota - non opera, non ha operato, ne' operera' assunzioni in funzione di appuntamenti elettorali di qualsiasi natura. Il procedimento avviato e' relativo alla selezione di un bacino idoneo dal quale attingere in caso di bisogno e si e' resa necessaria di fronte alla crescita esponenziale del numero dei passeggeri, che e' andata al di la' anche delle piu' rosee aspettative". "Si ribadisce dunque che questa societa' opera nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza, e che non ha inteso rispondere in alcun modo a pressioni provenienti da ogni area politica, compresa quella di appartenenza dell'onorevole Barbagallo".