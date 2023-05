ModicAltra, ai candidati sindaco un questionario sulla pianificazione urbanistica

La Campagna fuori dal comune di ModicAltra prosegue: dopo l’incontro introduttivo sul funzionamento del Comune e quello tematico sulla mobilità alternativa, venerdì scorso si è parlato di consumo di suolo e di buone pratiche di rigenerazione urbana.

Partendo dalla situazione attuale, che vede Modica consumare sempre più territorio, sono stati analizzati i nuovi, possibili modelli di urbanistica basata sul riuso del patrimonio esistente. Ospiti della serata Ignazio Lutri (architetto e urbanista, membro del direttivo di InARCH Sicilia ed esperto in tutela di beni culturali e risorse naturali) e Domenico Finiguerra (Sindaco di Cassinetta di Lugagnano, primo in Italia ad aver approvato un piano urbanistico a consumo zero e promotore del forum nazionale Salviamo il paesaggio).

Dopo l’incontro sono stati elaborati dei punti programmatici da sottoporre ai candidati a Sindaco, liberi di sottoscriverli per farne parte integrante del proprio programma elettorale. In particolare, le richieste vertono su:

– Censimento di tutti gli immobili vuoti o incompleti nel Comune di Modica

– Modifica degli strumenti di pianificazione urbanistica che penalizzi le iniziative su terreni liberi, incentivando quelle su aree dismesse ed immobili vuoti

– Revisione dei cosiddetti “residui di piano”, previsioni inattuate degli strumenti urbanistici (aree edificabili, infrastrutture, ecc.)

– Introduzione di un «bilancio ambientale» da affiancare al classico bilancio finanziario, per valutare l’impatto ambientale ed ecosistemico delle scelte amministrative

– Estensione, entro il primo anno di mandato, del vincolo di tutela in PRG alle ville di pregio nel quartiere Sorda

– Realizzazione di almeno 30.000mq di parchi pubblici completamente permeabili, di cui una parte alla Sorda.

Il prossimo ed ultimo incontro sarà il 12 maggio (Beni comuni e riuso del patrimonio, ore 19, Scuola Servizi Sociali “Stagno D’Alcontres”).