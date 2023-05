La Dusty lancia ad Avola 'Bookcrossing, isola della lettura'

Dusty mette insieme le parole ambiente e cultura e, nel Comune di Avola dove è presente anche con il Centro Comunale di Raccolta, lancia la sua prima OCZ (Zona Ufficiale di BookCrossing) donando nuova vita ai libri destinati al macero, con il progetto “Bookcrossing…l’isola della lettura “

L’idea è del gruppo di lavoro di Orazio Di Blasi, Direttore Dusty di Avola, che vede al suo interno anche grandi appassionati di libri, di storie e ovviamente di riciclo, tanto da trasformare il Centro di Raccolta di Dusty in un luogo in cui la parola “riuso” è all’ordine del giorno. Vecchi computer trasformati in librerie, monitor e frigo che hanno fatto la stessa “fine” e studenti in visita al Centro di Raccolta da “istruire” sulle molte vite dei rifiuti. Ogni giorno sono decine e decine i chili di libri gettati dai cittadini attraverso il porta a porta o tramite il conferimento diretto al centro di raccolta, molti di quei libri sono ancora in ottime condizioni ed hanno ancora tanto da dire.

Al momento sono stati già “salvati” oltre un centinaio di libri e, mano a mano che i giorni, passano il centro di raccolta prende sempre di più le sembianze di una piccola capitale siciliana del bookcrossing. Il gioco del resto è semplice: i libri “promossi”, vengono registrati sul portale bookcrossing.com, etichettati come da regolamento, e pronti a passare di mano in mano.

Questo interessante progetto pilota di Dusty è stato subito abbracciato dal Comune di Avola che si è affrettato ad inserirlo all’interno del cartellone della rassegna culturale organizzata in occasione del Maggio dei libri “Conversazioni d’autore”. L’inaugurazione venerdì 5 maggio alle ore 10:00 presso il Centro Comunale di Raccolta.

Un’iniziativa che coniuga cultura e ambiente, entusiastica la reazione da parte della sindaca on. Rossana Cannata: “Un progetto ambizioso dall’importante risvolto ecologico e sociale. Con i libri si condivide la cultura e nel nostro centro comunale la loro collocazione assume una duplice valenza con l’incoraggiamento di diffonderla a chiunque e soprattutto nel rispetto dell’ambiente. Qualsiasi argomento tratti, sia esso un romanzo o un manuale o un fumetto, per bambini o per adulti lo scambio è completamente gratuito. Una sinergia con Dusty che “racconta” di sostenibilità e condivisione dando la possibilità anche a chi un libro non può permetterselo”.

E allora…buona lettura!