Ibla Meeting Art a Ragusa, Amedeo Fusco: un'esperienza che andrà ripetuta

"Tre giorni intensi di emozioni, di arte, di vita, di abbracci, di amicizia”. Così Amedeo Fusco compendia Ibla meeting art che ha animato le giornate di Ragusa Ibla da venerdì a domenica scorsi, riuscendo a colpire nel segno, così come era stata pensata dal proprio ideatore. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato – afferma Fusco – ringrazio chi ha sostenuto questo progetto. Mai avrei pensato che si potesse realizzare qualcosa di così significativo, di così arricchente. Grazie a tutti gli artisti che sono intervenuti e che hanno reso queste giornate davvero fantastiche. Grazie a tutte le persone che hanno assistito, che hanno partecipato, catturate dalle varie forme dell’arte in ogni sua espressione. Non ci aspettavamo un riscontro del genere. E devo dire che abbiamo gettato le basi di qualcosa di davvero importante proprio perché non abbiamo posto limitazioni all’arte in tutti i sensi e questo ha rappresentato davvero un valore aggiunto. Le emozioni si sono accavallate in questi momenti e ne è venuta fuori una festa lunga tre giorni davvero di eccelsa fattura. Tutti gli appuntamenti sono risultati pieni di pubblico. E questo è davvero bellissimo. Realizzarlo, poi, in una cornice straordinaria come quella di Ibla credo si commenti da solo. Tutto è stato così eccezionale che è già partita la macchina organizzativa per la prossima edizione, perché una esperienza così sensazionale va senz’altro ripetuta”.