Il marsalese Cucchiara è campione europeo di biliardo

Per la seconda volta consecutiva il marsalese Emanuel Cucchiara è campione d'Europa under 21 di Bilardo, specialità 5 birilli. Porta a casa la Medaglia d’Oro dopo avere vinto in finale per 3 a 1 contro Federico Diciolla (Campione Italiano in carica). Al giovane Emanuel i complimenti della Città di Marsala espressi dal sindaco Massimo Grillo: “A distanza di un anno dall'incontro al Comune, Emanuel sale nuovamente sul gradino più alto del podio europeo. Una riconferma che è frutto di tanto lavoro seguito dal papà allenatore Giuseppe, riuscendo a ben coniugare - visti i brillanti risultati - sport ad altissimi livelli e studio. Lo

incontrerò nelle prossime settimane per ringraziarlo personalmente”.