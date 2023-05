Palermo, si è insediata nuova presidente Corte dei Conti

Si è insediata oggi la nuova presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia, Anna Luisa Carra, 62 anni. In magistratura dal 1995, proviene dalla locale Sezione del controllo dove ha ricoperto le funzioni di presidente aggiunto dal 2021. Nel corso della sua carriera ha svolto le funzioni requirenti fino al marzo 2012 presso la Procura regionale di Palermo; successivamente ha svolto le funzioni di controllo presso la sezione siciliana in qualità di consigliere delegato al controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni dello Stato e di consigliere delegato al controllo preventivo sugli atti dell'amministrazione regionale, fino alla promozione a presidente di sezione nel 2021. Ha svolto, altresì, per oltre un decennio, le funzioni di magistrato delegato al controllo in importanti enti a contribuzione statale; è stata componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, deliberante e consultiva. Attualmente è presidente del Collegio dei revisori della Fondazione lirico-sinfonica "Petruzzelli e Teatri di Bari", ruolo che ricopre dal 2015. Anna Luisa Carra sostituisce Vincenzo Lo Presti, nominato presidente della locale Sezione giurisdizionale di Appello.