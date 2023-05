Amministrative a Trapani, confronto fra i candidati e la Cisl

"Trapani e il suo futuro sostenibile, quali obiettivi, con quali risorse, quale visione strategica e con quali attori". Saranno alcuni dei temi al centro del confronto fra la Cisl Palermo Trapani e i quattro candidati Sindaco della città di Trapani che si terrà il prossimo giovedì 4 maggio. L'incontro che sarà aperto dal segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e che vedrà la partecipazione di Francesco Brillante, Anna Garuccio, Maurizio Miceli e Giacomo Tranchida, si terrà dalle ore 9,30 presso la sala riunioni della sede Cisl in Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto, 27. "La sfida per chi sarà eletto primo cittadino è cruciale: Trapani ha diritto a splendere come merita, un territorio così ricco di potenzialità deve aver modo di esprimerle e farne fulcro delle politiche di sviluppo e che mirino a innalzare la qualità della vita dei cittadini. Insieme alle nostre federazioni che rappresentano tutti i settori, abbiamo stilato la nostra idea della Trapani del futuro e vorremmo che chi sarà eletto alle prossime elezioni amministrative, possa confrontarsi con noi su questi temi e ascoltare le nostre istanze".