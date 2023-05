Aggredito il comandante della polizia municipale di Monreale

Esprimo la mia solidarietà personale e a nome dell'intero Consiglio comunale al comandante della Polizia Municipale di Monreale Luigi Marulli, vittima ieri di un'aggressione violenta. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni rischi l'incolumità perché sta svolgendo il suo dovere. I giorni della festa sono particolarmente complicati per la viabilità cittadina e ringraziamo la Polizia municipale e il suo comandante per il loro impegno. A dispiacere e preoccupare ancora di più è la giovane età dell'aggressore. Siamo certi che il comandante Marulli continuerà a svolgere il suo lavoro con la serietà e la competenza di sempre. A lui gli auguri di una pronta guarigione". Così il presidente del Consiglio comunale di Monreale e deputato regionale di FdI, Marco Intravaia, esprimendo solidarietà e quella dell'Aula al Comandante dei Vigili urbani della città normanna. L'aggressione in pieno centro è avvenuta ieri, nel corso dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Il Comandante della Polizia Luigi Marulli è stato aggredito fisicamente da un giovane monrealese di 16 anni. Visitato dai medici del Pronto soccorso è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni. L'aggressore è stato identificato e denunciato.