Alla scoperta dei tesori di Modica, notte dei musei venerdì 5 e sabato 6 maggio

Nell’ambito delle iniziative promosse dal GAL “Terra Barocca” -visite incontri ed eventi- che si realizzeranno nei comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e S. Croce Camerina nei giorni del 5, 6 e 7 maggio 2023, denominata “BAROCCO HERITAGE”, la Pro Modica 1977 organizza un evento collaterale, grazie anche al patrocinio gratuito del Comune di Modica, dal claim: ”ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI MODICA.LA NOTTE DEI MUSEI.

Modica è una città che può presentare e illustrare un patrimonio archeologico, culturale e museale di prim’ordine a testimoniare la sua millenaria storia ed è per tale ragione che tre Musei di Modica, Venerdì 5 maggio e sabato 6 maggio prossimi, saranno aperti dalle ore 21 sino alle ore 24.

Questo il programma:

Venerdì 5 maggio

Visita Museo Civico F.L.Belgiorno ed Ercole di Modica (Palazzo della Cultura).

Museo “Salvatore Quasimodo”

Tour Leader: prof. Giovanni Di Stefano

Museo della Medicina “Tommaso Campailla” Piazza Campailla

Tour Leader: dr. Luigi Calabrese

Museo Etnografico delle arti e delle tradizioni popolari - Via Mercè

Visita agli ambienti

Sabato 6 maggio

Visita Museo Civico F.L.Belgiorno ed Ercole di Modica (Palazzo della Cultura).

Museo “Salvatore Quasimodo”

Visita agli ambienti

Museo della Medicina “Tommaso Campailla” Piazza Campailla

Tour Leader: dr. Luigi Calabrese

Museo Etnografico delle arti e delle tradizioni popolari - Via Mercè

Visita agli Ambienti