Modica, presentate le liste a sostegno del candidato sindaco Maria Monisteri
Sono 96 i candidati al Consiglio comunale nelle quattro liste a sostegno della candidata a sindaco di Modica Maria Monisteri che domenica ha presentato il suo programma nel corso di una convention che ha fatto registrare un vero e proprio bagno di folla. Ecco i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Maria Monisteri:
LISTA DC
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ALECCI GIOVANNI
ASCENZO CHIARA
AZZARO OSVALDO
CANNATA GIUSEPPE
CANNIZZARO SAMUELE
CARUSO MASSIMO
CICERO GIOVANNI
CIVELLO GIORGIO
COVATO PIERO
DI ROSA STEFANO
FEDE GIORGIO
FLORIDIA RITA
GIANNONE LORENZO
INFANTELLINO DAVIDE
INGARAO LUCIA
LUCUFORA MARCO
MELILLI ARIANNA
MODICA FLOREANA
PATERNò MARIA
RAGONA GIUSEPPE
ROCCASALVA GIUSEPPA
ALESSIO RUFFINO
SAVARINO LAURA
STORACI NUNZIO
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LISTA MODICA AL CENTRO
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ARMENIA PIETRO
BARONE MASSIMO
BLANDINO GIANCARLO
BORROMETI FABIO
CAPPELLO ENZA
CARPENZANO VALENTINA
CATALDI MICHELE
FLORIDIA CRISTINA
GALOTA VERONICA
GARRAFA ANDREA
LOGGIA DOMENICO
MAGNANO CARMELO
MAVILLA FEDERICO
MINARDO MARIACRISTINA
MODICA CARMELO
NERO ROBERTO
NICASTRO LUCA
RAGOGNA FRANCO ANDRES
ROCCASALVO CORRADO
RUTA GIOVANNI
SPADARO DANIELA
SPARACINO FABIO
TROMBADORE ROBERTA
ULCANO MARCELLA
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LISTA PRENDIAMOCI CURA DI MODICA
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ALECCI CARMELO
ANTOCI AGATINO
AURNIA MICHELANGELO
BELLUARDO GIORGIO
BONCORAGLIO CATERINA
CANNATA ROSARIO
CARTIA VIVIANA
CASCINO MARGHERITA
CECERE CRISTINA
CELI SIMONA
CICCIARELLA ALESSANDRO
DRAGO ANTONIO
FRANZO' MIRIAM
FRASCA ANTONIETTA
GIUNTA GIORGIO
GIURDANELLA LEANDRO
GUCCIONE NEVA
LUCIFORA FRANCESCO
MEDICA LEANDRO
PEDIGLIERI CRISTIAN
RUGGIERI GIUSEPPE
SPADARO ANGELO
VINDIGLI ORIANA
VIOLA ROSARIO
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LISTA SIAMO MODICA
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CALABRESE LAURA
CANDIANO SIMONA
CANNATA ANTONIO
CAPPELLO GIUSEPPE
CASIRARO ALESSANDRO
CHIARAMONTE VALERIA
COVATO GIANMARCO
DI RAIMONDO CARMELO
FRASCA ELENA
GIANNONE GIULIA
GIARRATANA LUIGI
GIURDANELLA GIUSEPPINA
IACONO GIANLUCA
LOREFICE FABIO
MODICA SIMONA
NIGRO PAOLO
PRETENKO NATALIA
PISANA FEDERICO
RIZZA GIORGIOPAOLO
ROCCASALVA GIOVANNI
SCAPELLATO DANIELE
SPADARO TIZIANA
TANTILLO GIANCARLO
VINDIGNI DELIA