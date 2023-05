La discarica per rifiuti urbani residui tra Modica e Ispica all'attenzione della UE

La discarica per i rifiuti urbani residui (RUR) in un’area vocata al turismo tra i territori di Modica e Ispica finisce all’attenzione del Parlamento Europeo grazie ad una interrogazione a risposta scritta presentata dal parlamentare Ignazio Corrao, eletto nel M5s e poi collocatosi nel Gruppo Verdi/ Alleanza Europea. Il deputato palermitano nella sua interrogazione, mette in evidenza il fatto che la contrada Lanzagallo, destinata ad ospitare la discarica, è un’area di grande pregio naturalistico, a vocazione agricola, zootecnica e turistica. La macchia mediterranea fa da contrappunto alle caratteristiche masserie del comprensorio modicano e ispicese. In questo contesto rischia di essere catapultata una discarica che, malgrado le moderne tecniche di realizzazione, avrebbe un impatto brutale sull’intera zona. E’ quello che hanno sostenuto i residenti nella zona che si sono costituiti in comitato pronti a dare battaglia per difendere quello che viene considerato un piccolo paradiso naturale. La contrada Lanzagallo, tra l’altro – sottolinea Corrao nella sua interrogazione – si trova a soli due chilometri e 500 metri dal Parco archeologico di Cava Ispica, sito di interesse comunitario. Ma non è tutto. Per la discarica non sarebbero state seguite tutte le procedure previste e, in particolare, mancherebbe la Valutazione Ambientale Strategica del piano provinciale rifiuti.

Dubbi che il deputato Verde ha girato alla Commissione Europea, inseriti in un contesto più ampio delle discariche siciliane. Alla interrogazione ha risposto il parlamentare Virginijus Sinkevicus. A proposito delle norme da seguire, la risposta del deputato lituano con il portafoglio per l'ambiente e gli oceani, è stata molto chiara: occorre prendere in cionsiderazione la distanza dalle aree residenziali e di ricreazione, dai siti agricoli o urbani e dalle zone di protezione naturale. “Le autorità competenti – affermano le regole UE – possono approvare il progetto soltanto dopo avere accertato che questo non pregiudicherà l’integrità del sito”. Nella risposta alla interrogazione dell’onorevole Corrao viene, inoltre, ribadita la necessità della valutazione ambientale strategica.

Il tenore delle risposte del deputato lituano non lascerebbero dubbi sulla necessità di osservare precise regole in materia ambientale quando si parla di discariche in territori “sensibili” come quelli che ricadono nei Comuni di Modica e Ispica. La vicenda della discarica a Lanzagallo, alla luce dell’interessamento della Commissione europea, sembra destinata a nuovi sviluppi.