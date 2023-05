Un 61enne e un 64enne alla guida di un Volkswagen Polo e di una Tiguan sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla statale 114 in territorio di Melilli. Le due auto viaggiavano nella stessa direzione, da Catania verso Siracusa. Per accertare le dinamica dell'incidente è intervenuta la Polstrada di Siracusa. I due feriti ne avranno per una settimana.