Omicidio a Sibari: donna uccisa a colpi di fucile

Una donna, Antonella Lopardo di 49 anni, è stata uccisa a colpi di fucile questa sera a Sibari. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22, grazie a una telefonata giunta sul 112. La donna era insieme con il marito, Salvatore Maritato, in casa quando hanno bussato alla porta: la Lopardo ha aperto e s’è ritrovata di fronte il sicario che ha esploso in rapida successione diversi colpi di fucile. L'uomo, sentiti i colpi, ha cercato riparo sfuggendo alla ferocia del sicario che si è poi allontanato a bordo di un’auto guidata da un complice. La quarantanovenne è stata raggiunta dai colpi al torace e al volto. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che il vero obiettivo dell’azione omicida potesse essere il marito della vittima che, in passato, ha avuto problemi giudiziari.