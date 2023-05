Alla Diocesi di Acireale un faccia a faccia con i candidati a sindaco

L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Cultura, in collaborazione con “La Voce dell’Jonio”, invita i cittadini a partecipare al dibattito tra i candidati Sindaco della Città di Acireale che si terrà giovedì 4 maggio alle ore 16 nel salone della Comunità parrocchiale San Paolo. A moderare l’incontro sarà Mario Agostino, direttore Ufficio Cultura. Conclude il dibattito mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. L’incontro verterà sui temi più significativi per la città in vista delle prossime elezioni amministrative (domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023).

I candidati a sindaco di Acireale sono, Francesco Fichera, Avvocato;Roberto Barbagallo, Ingegnere; Nino Nicotra, Imprenditore; Nino Garozzo, Avvocato.