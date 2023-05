Modica, si presenta libro di Lidia Tilotta e Cristina Fazzi "Karibù le avventure di una donna straordinaria"

“Karìbu: lo Zambia, una donna, una grande avventura” di Lidia Tilotta e Cristina Fazzi, sarà presentato a Modica sabato 6 maggio in due diversi appuntamenti. Il primo si terrà alle 11,30 all’ Auditorium del Liceo Scientifico "Galilei-Campailla" alla presenza degli studenti delle ultime classi. Dopo i saluti del dirigente, Sergio Carrubba, della presidente del club di Modica del Kiwanis, Maria Zingale si entrerà nel vivo dei temi dell’opera.

Alle 18.30 la presentazione avverrà nella Sala Auditorium della Fondazione “Grimaldi” di Corso Umberto con ingresso libero. In entrambi gli appuntamenti la giornalista Viviana Sammito dialogherà con Lidia Tilotta e Cristina Fazzi (in collegamento video). L'appuntamento sarà aperto dal saluto della Fondazione “Grimaldi”, da parte dell’avvocato Giulio Ottaviano, e da quello della presidente del Kiwanis Club di Modica, Maria Zingale.

Nella foto, Cristina Fazzi (a sinistra) e Lidia Tilotta.