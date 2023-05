Palermo, morto a 77 anni l'urbanista e docente universitario Giuseppe Gangemi

Cordoglio dell'Università di Palermo e del mondo accademico siciliano per la morte dell'urbanista Giuseppe Gangemi, professore della facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, già docente ordinario di Urbanistica. Aveva 77 anni. Era stato assessore all'Urbanistica delle amministrazioni comunali di Sciacca durante gli anni a guida Ignazio Cucchiara e Mario Turturici. Nel corso della sua vita Gangemi redasse strumenti urbanistici e piani territoriali in Sicilia di interesse ambientale. Fu anche componente di varie commissioni specifiche per l’urbanistica e per la tutela del paesaggio; per anni al C.R.U. (Consiglio Regionale dell’Urbanistica), nella Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Panoramiche di Agrigento, e nel Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Territoriale Urbanistico Regionale. Nel 2003 il professore Gangemi è stato insignito del titolo accademico di Bene Merenti dal Senato Accademico dell’Università di Bucarest.