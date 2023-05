Piazza Masaniello a Rosolini, sindaco l'adotta privatamente

In vista dell'arrivo dell'estate, il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, a titolo personale, ha deciso di adottare una piazza della città. Si tratta di piazza Masaniello nel cuore del Centro storico ed a poche decine di metri dal municipio. Spadola dalle parole è passato subito ai fatti e questa mattina ha fatto collocare i cassonetti per la raccolta differenziata. Spadola ha previsto anche interventi manutentivi sulla fontana. Dai getti d'acqua, ai nuovi faretti per l'illuminazione serale e notturna. "Ho preso questa decisione - ha detto Spadola - per ridare decoro a questa splendida piazzetta. Con l'arrivo dell'estate ci saranno rosolinesi in vacanza e turisti in città e seppur è nota la crisi finanziaria del Comune. pensiamo a tutto. Il decoro urbano - lo ricordo - è in cima alle nostre priorità".