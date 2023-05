Comiso, un algoritmo per la prevenzione della peronospora sparsa in agricoltura

Un nuovo e innovativo sistema per il monitoraggio e la prevenzione della peronospora sparsa. Un sistema di intelligenza artificiale, ideato da Lualtek, una start up siciliana, con sede a Comiso che da due anni opera nel settore della tecnologia al servizio dell’agricoltura, utilizzando reti di trasmissione senza internet e wireless, funzionanti anche in mancanza di energia elettrica. Alessio Occhipinti, direttore tecnico (CTO) di Lualtek, insieme al fratello Luca, ha messo a punto un progetto per il monitoraggio costante delle piante e per la rilevazione dei dati che consentono di individuare i fattori di rischio e quindi di prevenire e di curare l’insorgere della peronospora.

La sperimentazione è stata condotta per due anni, in due aziende siciliane per la coltivazione delle rose e dei piccoli frutti (gelsi, more, lamponi, mirtilli). Il monitoraggio ha permesso di raccogliere più di due milioni di dati che, dopo un processo di analisi con un algoritmo, che restituisce i dati in tutti i momenti della giornata, hanno permesso di studiare e mettere a punto un sistema di rilevazione che potrà consentire di individuare con esattezza il momento in cui, all’interno di una coltura, insorgono i fattori di rischio che possono portare a fare sviluppare gli organismi parassiti che attaccano le foglie e i gambi (in generale tutti i tessuti verdi) portando a necrosi la pianta o una parte di essa, o compromettendo fortemente la produzione. Il sistema utilizza machine learning e LoRaWAN, una tecnologia radio wireless per il monitoraggio e la comunicazione dei dati su lunghe monitoraggio consentono di rilevare i valori dell’ambiente e delle piante, senza la connessione a Internet né la rete elettrica.