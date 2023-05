Incendiate due auto della Polizia municipale a Campobello di Mazara

La notte scorsa, tra la mezzanotte e l'una, un incendio doloso ha distrutto due autovetture in dotazione alla Polizia municipale di Campobello di Mazara, nel Trapanese. Il fuoco è stato appiccato a due Fiat Tipo, una utilizzata come autovettura di rappresentanza e l'altra immatricolata per i servizi di Polizia municipale. Le due autovetture erano parcheggiate davanti al palazzo municipale di Campobello di Mazara.

Il presunto autore del rogo sarebbe stato già individuato: sarebbe un giovane di Mazara del Vallo che, per motivi ancora in corso di accertamento, ha appiccato il fuoco alle due vetture. Mentre le due Fiat Tipo bruciavano si è fermata sul posto un'autopattuglia di una società di vigilanza privata che ha individuato l'uomo e ha subito chiamato i carabinieri. L'indiziato, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero.

"Sono in fase di acquisizione - ha affermato il comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino - anche le registrazioni delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, sia quelli di proprietà comunale che quelli di privati cittadini, al fine di poter ricostruire con certezza quanto accaduto"