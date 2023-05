Venerdì ad Avola un convegno sull'enoturismo

Avola si parlerà di Enoturismo. A partire dalle 18 nella Sala Frateantonio sarà trattata una delle discipline turistiche più in ascesa in tutto il territorio siciliano e in quell’occasione sarà presentata la proposta di legge “Disciplina dell’attività di enoturismo”. Numerosi gli interventi in programma a partire da quello della prima firmataria della proposta di legge, la deputata nazionale di Fratelli d’Italia Ylenja Lucarelli, co-firmata dal collega di partito Luca Cannata che “ospita” e promuove l’incontro in provincia per far dialogare le istituzioni e le parti interessate.

L’appuntamento, moderato dal direttore delle strade del vino del Val di Noto Frankie Terranova, vedrà anche gli interventi del sindaco di Avola, Rossana Cannata e le testimonianze sulla materia Enoturismo delle cantine del Val di Noto. L’evento è coordinato dall’associazione Strade di Sicilia e promosso nel calendario degli appuntamenti “Conversazioni d’autore”, rassegna culturale organizzata dal Comune di Avola e dell’assessorato alla Cultura. “Il Governo Meloni con il ministro Lollobrigida – sottolinea Luca Cannata – ha a cuore la valorizzazione dei nostri prodotti della terra tra cui il vino in chiave di opportunità e volano turistico”.