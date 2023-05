Due liste a Taormina a sostegno di De Luca sindaco

“Stamattina abbiamo depositato la candidatura e le liste a sostegno del progetto "Una marcia in più per Taormina". Un passaggio formale che ufficializza l’avvio di una nuova fase per Taormina partendo proprio dal nostro progetto di rilancio della città.”

Lo afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, candidato sindaco della città di Taormina.

A sostegno della candidatura di Cateno De Luca la lista denominata “De Luca il Sindaco” composta da: Bambara Carmelina, Brocato Salvatore, Campisi Gaetano, Cappello Elisa, Composto Giuseppe, Coppolino Salvatore, Cullurà Alessandra, Curcuruto Omar, Esposito Lucia, Giardina Claudio, Gullotta Antonella, Gullotta Antonino, Gullotta Carlo, Manuli Luca, Sferra Jonathan, Sterrantino Giuseppe.

Assessori designati Mario Quattrocchi, Antonino Lo Monaco, Alessandra Cullurà e Jonathan Sferra.

Presentata anche la lista che vede candidato il deputato messinese Alessandro De Leo “Tao, una marcia in più” a sostegno di Cateno De Luca composta da: Colavecchio Giuliana, Elia Mandri Alfio, D’Agostino Benedetta, De Francesco Alessia, Falanga Giorgia, Gullotta Laura, La Pica Pietro, Lo Monaco Antonio, Martorana Elena Giuseppina, Mendolia Giacomo, Bartolotta Carmelo, Quattrocchi Mario, Russo Gaetano, Scarpata Veronica, Strano Salvatore, Sciglio Angela Maria.