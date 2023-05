E' morto l'operaio finito dentro un autocompattatore a Palermo. L'incidente è avvenuto in via Ingham, nel quartiere Brancaccio. L'uomo stava lavorando alla manutenzione del mezzo quando è caduto all'interno del camion per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118 ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.