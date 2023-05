Migranti, a Siracusa aggiudicata la gestione dell'Ostello di Cassibile

Prosegue da parte della RegioneSiciliana l'azione di contrasto al caporalato e allosfruttamento dei migranti. E' stato firmato dal dirigente deldipartimento alla Famiglia e alle Politiche sociali il decretoche assegna la gestione dell'ostello per i lavoratori stagionaliimmigrati nella frazione di Cassibile, in provincia di Siracusa,all'operatore economico "Passwork - Impresa sociale - Societàcooperativa sociale onlus", capofila dell'Ats con la Croce rossaitaliana, comitato di Siracusa. L'assegnazione rientra nelleattività progettuali di "Più Supreme", percorsi individualizzatidi uscita dallo sfruttamento.L'ostello, che dispone di 17 unità abitative concesse incomodato d'uso dalla Prefettura al Comune (proprietariodell'area), ospiterà circa 120 cittadini immigrati da Paesiterzi, regolarmente soggiornanti sul territorio offrendo iseguenti servizi: assistenza sanitaria, accompagnamentoabitativo, supporto socio-assistenziale e mediazione culturale,pulizia giornaliera e sanificazione del campo, distribuzione dikit individuale settimanale che comprende il corredo per ilposto letto (coperte, lenzuola, federe), erogazione di pasticompleti sia a pranzo che a cena.