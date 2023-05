Domenica a Siracusa la Festa del patrocinio di Santa Lucia

Sarà mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica domenica 7 maggio alle ore 10.00 per la Festa del Patrocinio di Santa Lucia.

La prima domenica di maggio si festeggia la Festa del Patrocinio di Santa Lucia, che ricorda il miracolo del 1646 quando a Siracusa imperversava una carestia ed i siracusani chiesero aiuto alla patrona: dal mare arrivarono navi cariche di grano ed una colomba avvertì i fedeli riuniti in preghiera in Cattedrale. Domenica avrà luogo il tradizionale lancio delle colombe: il simulacro e le reliquie saranno portati in processione dalla Cattedrale alla Chiesa di Santa Lucia alla Badia, dove rimarranno per l'ottavario. Domenica 14 il simulacro e le reliquie torneranno in Cattedrale percorrendo in processione le vie del centro storico.

Domani, giovedì 4 maggio, alle ore 10.30, nei locali di Palazzo San Zosimo, in Arcivescovado (piazza Duomo 5) avrà luogo la presentazione della Festa del patrocinio di Santa Lucia (6-14 maggio).

Interverranno il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Pucci Piccione; il parroco della Cattedrale e componente della Deputazione, mons. Salvatore Marino; il tesoriere della Deputazione, prof. Salvatore Sparatore. Nel corso dell'incontro sarà presentato il programma della Festa, e saranno illustrate alcune iniziative che saranno proposte.

Il titolo della festa è "Maria e Lucia due donne che parlano con gli occhi".

Alcune celebrazioni saranno visibili in diretta streaming sui profili social: le pagine facebook della Deputazione e dell'Arcidiocesi di Siracusa ed il canale You tube dell'Arcidiocesi di Siracusa.