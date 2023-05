Amministrative a Modica, presentate le liste a sostegno dei tre candidati a sindaco

Alle 12 di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative di fine mese. A Modica, l’ultima a presentarsi in Municipio è stata Ivana Castello che ha depositato sei liste a suo sostegno.

Tre, come è noto, i candidati a sindaco:

Ivana Castello, sostenuta la Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Modica sul serio, Sud chiama Nord, Castello Sindaco e Ivana per Modica. Ha scelto come assessori gli avvocati Paola Brullo, Simona Pitino e Francesco Stornello e gli imprenditori Giorgio Aprile e Salvador Avola.

Nino Gerratana, sostenuto da Modica Libera e Modica Tricolore, e che domenica 7 maggio presenterà programma e candidati, ha annunciato che i suoi assessori designati sono Franco Militello, indicato come vice sindaco, Tato Cavallino, Ester Mauro e Maria Francesca Placenti.

Maria Monisteri, che ha presentato e depositato le sue liste domenica scorsa sarà sostenuta da quattro liste: DC, Modica al centro, Prendiamoci cura di Modica, e Siamo Modica. Ha indicato come assessori Giorgio Belluardo, Saro Viola, Chiara Facelo e Tino Antoci.