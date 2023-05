Elezioni a Ragusa, 4 candidati a sindaco: la Dc si sfila dal Centro destra

Depositate a Ragusa 17 liste in vista delle prossime elezioni amministrative.; quattro i candidati a sindaco nel capoluogo ibleo. L'uscente Peppe Cassì è a caccia del secondo mandato. Niente partiti nel suo schieramento ma sole liste civiche: Peppe Cassì Sindaco, Partecipiamo Ragusa Futura, Ragusa Prossima, Ragusa Terra Madre e De Luca per Ragusa. Tra i sostegni incassati da Cassì c'è quello del deputato regionale Ignazio Abbate, nuova Dc, che non appoggia l'alleato unitario di centro destra. C'è anche quello di De Luca, anch'esso deputato regionale di opposizione che ha scelto di creare una lista in appoggio al sindaco uscente. Per la coalizione di centrodestra, Giovanni Cultrera, espressione del partito di Giorgia Meloni, scende in campo con cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Insieme e Ragusa in movimento. Il centrosinistra punta invece sul candidato Riccardo Schininà, con una significativa esperienza politica alle spalle, sostenuto da ben cinque liste: Pd, Territorio, Generazione-Demos, Patto per Ragusa e Ri-pensare Ragusa. Dal fronte progressista si è defilato invece il Movimento 5 stelle che ha scelto di correre separatamente con Sergio Firrincieli, consigliere comunale uscente. Due le liste a sostegno: M5S e Siamo Comunità.