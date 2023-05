Maltempo, ancora allagamenti nel Ravennate

l meteo migliora e la situazione dei danni del maltempo in Romagna è in via di lento miglioramento ma ancora rimangono importanti problemi dopo gli ultimi nubifragi ed esondazioni dei fiumi a causa della pioggia che hanno provocato la morte di due persone: un uomo di 80 anni a Castel Bolognese, ed uno a Fontanelice, vicino Bologna, sotto le macerie di un'abitazione crollata per uno smottamento.

E centinaia di persone sono state evacuate nella notte tra martedì e mercoledì a causa dell'emergenza e per ragioni di sicurezza.

Nelle ultime ore la zona più critica è quella di Bagnacavallo (Ravenna) e frazioni, dove sono proseguiti tutta la notte gli intervenenti di tamponamento della falla del Lamone.

L'allagamento si è esteso verso l'abitato di Villanova, coinvolgendo via Cocchi. È chiusa la provinciale San Vitale/via Albergone al ponte del canale Fosso Vecchio, così come via Cocchi e tutte le strade secondarie in direzione Villanova.

L'acqua, informa il Comune, rende particolarmente pericolose le strade, perciò "si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rispettare i divieti di circolazione dove presenti, limitando gli spostamenti ai casi di necessità". Tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse. La piena del Lamone sta comunque iniziando a scendere.

Il traffico ferroviario risulta ancora sospeso tra Russi e Lugo (Castel Bolognese - Ravenna) e tra Lavezzola e Mezzano. A Castel Bolognese nella notte è stata riaperta la via Emilia, allagata da 24 ore. A Conselice, dove aveva rotto il Sillaro, è stata adottato l'ordine di evacuazione di via Baldini e via della Cooperazione. A Faenza è stata riaperta la circonvallazione

La Regione Emilia-Romagna è intanto al lavoro per chiedere lo stato di emergenza, e il ministro per la Protezione civile Musumeci ha firmato il decreto di mobilitazione straordinaria. Il capo della Protezione civile Curcio: in 36 ore caduti più di 140 millimetri d'acqua, ora il rischio sono le frane. Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo. Impegnati nelle operazioni 300 vigili del fuoco, con rinforzi provenienti da Veneto, Lombardia, Toscana: sono mille gli interventi fatti finora tra le province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.