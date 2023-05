Acate, la "linea verde" degli aspiranti consiglieri comunali: 64 in corsa per 16 posti

Quasi tutti alla prima esperienza e pieni di entusiasmo. Sono i 64 aspiranti consiglieri comunali che si contenderanno i 16 “posti” nel nuovo Consesso cittadino, di cui 11 andranno alla maggioranza e 5 alla minoranza. I quattro candidati a sindaco di Acate, il primo cittadino in carica Giovanni Di Natale, e i suoi competitor Giovanni Caruso, Gianfranco Fidone e Francesco Raffo, hanno indicato anche i nominativi di tre assessori su cinque: Di Natale ha designato Rosa Angela Re, Giovannella D’Amanti e Ugo Lantino (componenti della sua attuale Giunta); Caruso Nicola Branchina, già al suo fianco in una delle amministrazioni precedenti, Manuela Nicaso e Pier Angelo Guccione; Fidone Gianfranco Ciriacono, attuale presidente del Consiglio comunale, che in caso di elezione, sarà il suo vice, Giuseppe Raffo e Cristina Cicero; Raffo ha designato Alessandro Di Cunta, Miriam Guardabasso e Salvatore Stornello, già assessore con lui.

Una lista è multietnica. Spigolando tra le varie candidature scopriamo, infatti, che in “Rendiamo Acate mitica” , che appoggia Francesco Raffo, ci sono tre donne, tutte residenti ad Acate da tanto tempo: una originaria della Tunisia, una della Romania un’altra della Polonia. Tutti acatesi “Doc”, invece, i componenti delle altre tre compagini.

Tutto è pronto ora per la volata finale della campagna elettorale, sospesa dai festeggiamenti del Protettore San Vincenzo e dalla manifestazione del 1 Maggio, che come avviene nei piccoli centri calamiterà l’attenzione dei cittadini, molti dei quali sembrano ancora indecisi a quale dei quattro aspiranti sindaci affidare Acate nel quinquennio 2023-2028.

Ne convincerà più la piazza, Facebook, il programma o una delle tante “variabili”, note e misteriose che accompagnano ogni competizione elettorale?

Quel che è certo lunedì 29 maggio Acate saprà chi la governerà e dovrà lavorare sodo per rilanciarla.

Con Di Natale si candidano:

Castiglione Francesco (detto Franco)

D’Amanti Giovanna (detta Giovannella)

Del Piano Daniele

Di Falco Fiorenza

Di Martino Vincenzo (detto Enzo)

Di Natale Antonello

Geraci Cristina

Giorlando Vincenzo Ezio (detto Ezio Pompilio),

Iacono Martina

Lantino Ugo

Licitra Biagio

Liotti Fabiana

Renda Giuseppe

Salerno Marisa

Santapà Anastasia

Santocono Jessica

Con Caruso:

Agli Marika

Gallo Deborah

Lauretta Anita

Leta Monia

Pecoraro Anita

Pulichino Sandy

Vavarella Ginetta

Zafarana Rosalba detta “Agata”

Bongiorno Santi

Campagnolo Gaetano

Caruso Simone

Casì Michele

Gaetano Castiglione

La Terra Maurizio

Pepi Mirko

Salerno Luca

Con Fidone:

Guardabasso Dario

Formaggio Giovanni detto “Gianni”

Lantino Dafne

Palma Cristian

Sarrì Giovanni

Mezzasalma Graziella detta “Tiziana”

Campagnolo Eliseo

Menza Andrea

Ciriacono Gianfranco Maria Luca

Di Martino Carmelo

Gianninoto Sara

Cicero Cristina

Tidona Irene

Failla Giuseppe, detto “Peppe”

Pottino Stefania

Denaro Luigi

Con Raffo:

Bongiorno Giovanni

Eterno Federica

D’Amato Aldo

Ficicchia Moana

Di Cunta Alessandro

Guardabasso Donatella Miriam

Gallo Giacomo

Hassen Imen

Iacono Giuseppe

Lucaci Cristiana Liliana

Marotta Stefano

Marino Loredana

Marino Rosario

Kuzma Agniesca Iwona

Stornello Salvatore

Read Ariana