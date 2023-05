Cgil, al via formazione del personale Sanità ed Enti locali

Ha preso il via la formazione del Personale della Funzione Pubblica Iblea. Il primo incontro è stato dedicato al Personale della Sanità che si è tenuto nella sede dell’ASP di Ragusa in Piazza IGEA.

Il corso formativo, della durata di circa sei ore, è stato condotto dal Funzionario della FP CGIL Nazionale, Giancarlo Go. Il 3 maggio è toccato al Personale degli Enti Locali, che si sono dati appuntamento presso la sala Giovanni Molè del Libero consorzio comunale di Ragusa dove hanno incontrato il rappresentante nazionale esperto nell’ambito delle Funzioni Locali, Alessandro Purificato. Il 18 maggio, sarà la volta delle Funzioni Centrali. Nell'occasione si terrà un incontro sul rinnovo del Contratto Integrativo delle famiglie professionali, la riqualificazione giuridica verticale del Personale le voci contrattuali riguardanti le indennità previste dal CCNL Funzioni Centrali del 2022.