Disservizi idrici a Ispica, interrogazione di Stornello (PD)

Da diverse settimane gli abitanti della parte alta di Ispica lamentano l’insufficienza della pressione dell’acqua potabile; il disservizio viene maggiormente segnalato nel cosiddetto “Quartiere dell’Antenna” e in diverse abitazioni nei pressi della Chiesa Madonna delle Grazie. Il problema viene sollevato dal consigliere comunale del PD, Gianni Stornello, con una interrogazione al sindaco, all'assessore ai servizi comunali e al presidente del Consiglio. Il disservizio - afferma Stornello - si manifesta in forme di varia entità, con casi di mancanza totale di acqua ed altri con interruzioni frequenti nell’arco di una settimana;

il rifornimento con autobotti non sempre è garantito, con la conseguenza che diverse famiglie sono costrette ad acquistare l’acqua potabile per gli usi sanitari e di cucina. Il consigliere del PD chiede di sapere

quali sono le cause che hanno determinato il prolungato calo della pressione di esercizio dell’acqua potabile nei quartieri della parte alta di Ispica; quali misure urgenti si intendono adottare per eliminare gli inconvenienti; di quanti serbatoi dispone il Comune di Ispica per l’approvvigionamento della rete idrica del centro urbano e quanti sono effettivamente in esercizio; quali interventi si intendono attuare per evitare il ripetersi di situazioni critiche con l’approssimarsi della stagione estiva.