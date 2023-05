Modica, incontro informativo Cna Benessere e Sanità

La Cna territoriale di Ragusa Benessere e Sanità promuove un ciclo di incontri comunali rivolti alle imprese operanti nel settore degli acconciatori e delle estetiste. L’obiettivo è quello di creare un’occasione utile per conoscere le esigenze delle imprese operanti in questi settori e fornire informazioni specifiche per il sostegno allo svolgimento d’impresa. I temi che saranno trattati sono: incentivi, agevolazioni e opportunità finanziarie (tra i quali Ebas, accesso al credito, rottamazione quater, credito d’imposta energia); formazione (corsi specifici riguardanti l’attività); ricerca di personale (il ruolo di Cna Apl). Le attività saranno coordinate dalla responsabile Cna Ragusa Benessere e Sanità, Laura Lissandrello, e contemplano la presenza dei presidenti Guglielmo Trovato (Cna Ragusa Acconciatori, nella foto) e Stefania Modica Belviglio (Cna Ragusa Estetiste). Il primo incontro è in programma lunedì 8 maggio nella sede comunale di Modica, in corso Umberto I, 460. Per informazioni ci si può rivolgere alla sede territoriale della Cna di Ragusa, telefono 0932.686144.