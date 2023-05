Aeroporto di Comiso e il caso Ryanair, Filippo Scerra (M5s): intervenga il Mit

"La cancellazione di tutti i voli Ryanair da e per Comiso rischia di incidere pesantemente sulla mobilità e sull'economia turistica del Sudest siciliano. Per chiarire le eventuali responsabilità, nell'attuale rimpallo tra la compagnia aerea e la società di gestione dello scalo, ho chiesto l'intervento del Ministero dei Trasporti". Così il parlamentare Filippo Scerra (M5S) che sulla vicenda ha presentato un'apposita interrogazione.

"Colpisce il tempismo di questa storia: alle porte della stagione turistica, quando migliaia di visitatori scelgono il Sudest siciliano grazie alla presenza di città, nelle vicine province di Ragusa e Siracusa, ricche di patrimonio Unesco. I dati in crescita registrati dall'aeroporto di Comiso in questi ultimi anni - sottolinea Scerra - lo testimoniano. Ma senza una opzione lowcost, i viaggiatori potrebbero optare per destinazioni più comode ed economiche".

La soluzione tampone adottata vede in campo la compagnia Aeroitalia, con sole tre tratte quotidiane contro le sette annunciate da Ryanair per l'estate 2023. Anche i costi si presentano differenti, più elevati per le tasche dei viaggiatori siciliani, già spremuti dal solito caro-voli. "Nell'attesa di accertare i fatti e le eventuali responsabilità - conclude Filippo Scerra - vanno garantiti gli spostamenti a tariffe calmierate da e per Comiso, scongiurando così il rischio che la Sicilia orientale possa subire pesanti ripercussioni da questa incomprensibile vicenda".