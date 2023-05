Ragusa, firmato protocollo in Prefettura contro dispersione scolastica

E’ stato sottoscritto in Prefettura, a Ragusa, un Protocollo d’Intesa per prevenire la dispersione scolastica e la devianza giovanile e assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali.

Il Protocollo, che rappresenta una novità per il territorio ibleo e chiude il cerchio della competenza distrettuale del Tribunale per il Minorenni di Catania, è stato sottoscritto dal Prefetto, Giuseppe Ranieri, , dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, dal Presidente del Tribunale di Ragusa, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dai Sindaci dei Comuni della Provincia e dal Commissario Straordinario del Comune di Modica, dal Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dal Direttore Provinciale dell’INPS di Ragusa e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa.

Hanno sottoscritto d’intesa anche i vertici delle locali Forze di Polizia.

Il prefetto, nel corso della riunione, ha evidenziato l’importanza strategica del Protocollo che, se compiutamente attivato e miratamente utilizzato potrà costituire uno strumento fondamentale di prevenzione per monitorare i dati sulla dispersione scolastica e promuovere iniziative di prevenzione e contrasto, nonché per intercettare situazioni di devianza minorile, sospendendo ogni forma di contribuzione statale quale il reddito di cittadinanza. Con l’impegno assiduo della Prefettura e degli aderenti deputati alle relative attività di verifica, segnatamente i servizi sociali dei Comuni e le istituzioni scolastiche, si riuscirà a far emergere il fenomeno ed a ridurne auspicabilmente gli effetti.

Come è stato rilevato, i dati relativi alla evasione dell’obbligo scolastico nella provincia di Ragusa evidenziano come alcune aree del territorio vedano un’incidenza significativamente maggiore del fenomeno;, ciò avviene soprattutto nelle aree che gravitano sulla cosìddetta “fascia trasformata” dove i minori ,appartenenti a nuclei stranieri che alloggiano in contesti di assoluto degrado, vivono in condizioni di abbandono e sono pressoché “invisibili” per l’anagrafe e, di conseguenza, per le istituzioni scolastiche..

Sebbene qualche segnale positivo si registri, molto è ancora da fare ed i meccanismi di penalizzazione previsti dal Protocollo che colpiscono le famiglie che disattendono l’obbligo di istruzione dei figli, privandoli, quando se ne verificano tutte le condizioni, delle provvidenze sociali, ivi incluso il reddito di cittadinanza, grazie ai meccanismi, previsti nel documento che raccordano i dati tra Comuni, Scuola e INPS, possono concretare un valido deterrente a comportamenti spregiudicati e lassisti.