Paternò, incidente stradale sulla statale 284: un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla statale 284 “Occidentale Etnea” in territorio di Paternò, al km 42,900. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i Carabinieri della Compagnia di Paternò, la Polizia Stradale di Randazzo e i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e Paternò.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un furgoncino, guidato da un uomo di Catania, che proseguiva in direzione Biancavilla, avrebbe dapprima tamponato una Renault Scenic per poi invadere la corsia opposta scontrandosi violentemente con una Peugeot 2008 guidata da un licodiese di 45 anni che viaggiava in direzione Paternò.

A perdere la vita quest’ultimo. Il conducente del furgoncino, ribaltatosi, è rimasto gravemente ferito ma cosciente. Tirato fuori dai pompieri è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Catania. Sulla Scenic viaggiava una famiglia di Ragalna: marito, moglie e due bambini. Questi ultimi sono rimasti lievemente feriti e trasportati al San Marco di Catania per accertamenti.

«Da qualche mese sulla Statale 284 sono stati spenti gli autovelox, nei territori di Paternò e Biancavilla – evidenzia il deputato nazionale, Francesco Ciancitto -. Visto il fondamentale ruolo che le telecamere ricoprono dal punto della sicurezza viabile ho contattato il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, chiedendole un intervento. Il Prefetto convocherà i primi cittadini già nei prossimi giorni per verificare i motivi che ad oggi hanno impedito la riattivazione del controllo con telecamera.»