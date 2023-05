Ragusa, torna "Festacrante in via Roma con gli attori della Compagnia Godot

“Festacrante in via Roma”, la rassegna artistico-culturale organizzata dal comitato spontaneo "Le botteghe di via Roma" di Ragusa, sta vivacizzando il centro storico e commerciale della città siciliana, trasformando la centralissima via Roma in uno spazio di incontro e condivisione, un luogo capace di stimolare turisti e cittadini. Lo scorso venerdì il concerto dei Talèh ha avuto un grandissimo successo. . Questo venerdì 5 maggio toccherà alla Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa abitare gli spazi di via Roma e trasformarli, dalle ore 18.30, in teatro a cielo aperto, per animare con il loro spettacolo “Varietà in centro” il pubblico presente.