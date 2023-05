La guerra in Ucraina, Mosca: relazioni Usa-Russia su orlo conflitto armato

Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono sull'orlo di un conflitto armato aperto, ma Mosca si sta adoperando affinche' cio' non accada. Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, secondo quanto riporta la Tass. "Stiamo lavorando per evitare che le relazioni con gli Stati Uniti cadano nell'abisso di un conflitto armato aperto, siamo gia' sull'orlo, sull'orlo di questo abisso", ha detto. L'alto diplomatico ha anche sottolineato che i rappresentanti americani stanno cercando di dimostrare distacco e "promuovere nei media mondiali la tesi che Washington non sia coinvolta" nell'attacco terroristico al Cremlino e nell'invasione della vita del presidente russo. Secondo Ryabkov, tra Mosca e Washington ci sono canali di comunicazione, anche ad alto livello. "Esistono canali e si stanno prendendo contatti, anche a livello politico ai piani alti", ha detto. "La questione - ha aggiunto - non e' l'esistenza di questi contatti, la questione e' che i nostri oppositori a Washington sono convinti che i segnali provenienti da Mosca sono "una campagna di disinformazione". "Le persone che lo ripetono molte volte al giorno sono diventate prigioniere dei propri cliche' e della propria propaganda", ha proseguito il diplomatico.Allo stesso tempo, Ryabkov ha definito la reazione degli Stati Uniti ai segnali di Mosca dopo l'attacco dei droni ucraini al Cremlino "una negligenza delle basi della politica estera". "Ancora ieri, sulla scia dell'attacco terroristico avvenuto al Palazzo del Senato, Washington ha ribadito che i segnali dalla Russia dovrebbero essere divisi in due prima che qualcosa del genere possa essere correttamente valutato. Cosa altro e' se non trascurare le basi della politica estera e della diplomazia?", ha affermato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa.