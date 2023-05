Bonfanti (Forza Italia): "Con Messina sindaco, cambio di marcia a Siracusa"

“Con la conclusione della fase di presentazione e accettazione della nostra lista, Forza Italia si candida a Siracusa al ruolo di locomotiva della coalizione di centro destra”. Lo afferma il commissario provinciale del partito, Corrado Bonfanti che aggiunge:

“I nostri candidati, uomini e donne, appartenenti alle svariate fasce sociali e impegnati in attività lavorative in vari settori della società siracusana, dimostrano tutti ampia conoscenza della città e del suo territorio e saranno in grado di essere cassa di risonanza per le tante istanze che i cittadini siracusani vorranno rappresentare. Forza Italia - aggiunge Bonfanti - mette a frutto l'esperienza dei tanti iscritti e simpatizzanti storici, con l'entusiasmo e la freschezza di quanti si sono ritrovati negli ideali di un partito moderato e inclusivo desideroso di confermare e incrementare la sua presenza in città. Con li nostro candidato a sindaco, Ferdinando Messina, sentiamo la responsabilità del necessario cambio di marcia, di avere contezza delle priorità che, nella vita quotidiana, i cittadini richiedono per recuperare quella simbiosi che li lega, con un amore profondo, alla loro Siracusa, accogliente, pulita, sicura e armoniosa. Ritrovare, insomma, quella vivibilità ordinaria che le restituisca e ne faccia sempre più valore aggiunto, quella straordinarietà della sua prestigiosa storia. Siamo pronti, insieme ai nostri alleati, a governare bene, con entusiasmo, energia e visione chiara”.

Domenica 7 maggio alle 10 nei locali dell’Open Land in viale Epipoli a Siracusa, Ferdinando Messina accoglierà tutti i candidati della coalizione al consiglio comunale. L’ingresso è libero ai simpatizzanti e sostenitori di Forza Italia.

LISTA DI FORZA ITALIA A SIRACUSA : Antonello Liuzzo, Alessio Agnello, Salvatore Attardo detto salvo Attardi, Valeria Balestrazzi, Morena Bianca Arangio, Giovanni Boscarino detto Gianni, Francesco Bravato, Luana Caltabiano, Francesco Cassarino, Rosatea Di Martino,Marcello Drago, Luigi Fazzino, Giuseppe Formica, Luigi Gennuso, Marco Greco, Luca Idonea, Francesco Indelicato, Salvatore La Runa detto Toti, Leandro Marino detto Leo, Riccardo Messina, Erika Mudanò, Concetta Ossino detta Cettina, Davide Pannuzzo, Francesco Puglisi, Lucia Randieri, Antonia Rossitto detta Antonella, Andrea Ruggieri, Emanuele Luviolo, Giovanna Sedrini, Maria Spurio, Natalia Turriziani, Tiziana Zivillica.