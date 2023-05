Lunedì si inaugura a Siracusa il 'museo del mare'

L’assessorato alla Cultura e la Galleria Bellomo insieme per il progetto “Verso il Museo del mare”. I locali demaniali di Torre dell’Aquila, alla Marina na Siracusa, dalla prossima settimana e per un anno ospiteranno infatti la collezione Aliffi ( Siracusa Museo del Mare ). Nelle intenzioni dei due Enti coinvolti c’è istituzionalizzazione del Museo una volta ottenuta la concessione della struttura demaniale. L’iniziativa, che andrà ad incrementare l’offerta museale della città, nasce con la collaborazione del Plemmirio e del Fai, nelle more dell’adesione della Soprintendenza del Mare.

La cerimonia di inaugurazione si terrà lunedì 8 maggio, alle 12, alla presenza del sindaco Francesco Italia, dell’assessore alla Cultura Fabio Granata, del direttore del Museo Bellomo Rita Insolia, del presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio Patrizia Maiorca, di Augusto Aliffi di “Siracusa Museo del Mare” e di Sergio Cilea del Fai.